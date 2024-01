Guerra entre facções por domínio de território deixa um ferido no Loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco

No Loteamento Praia do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco, uma tentativa de homicídio deixou um homem, monitorado por tornozeleira eletrônica, ferido na manhã desta segunda-feira. Roberto Freire de Lima, 42 anos, estava conversando com amigos na frente da casa de sua mãe quando foi surpreendido por criminosos não identificados em um carro amarelo.

Armados, os agressores se aproximaram e dispararam vários tiros contra Roberto, atingindo-o nas costas. Os amigos conseguiram escapar pulando cercas e muros, e a vítima buscou refúgio dentro da residência, onde pediu ajuda aos familiares.

Após o ocorrido, os criminosos fugiram, enquanto os familiares acionaram a polícia e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância de suporte avançada prestou os primeiros socorros, estabilizando o estado de saúde de Roberto, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em condição estável.

A Polícia Militar esteve no local, coletou informações sobre os agressores e realizou patrulhamento na região, embora nenhum suspeito tenha sido encontrado até o momento.

A reportagem teve acesso a um vídeo gravado por membros de uma facção criminosa, no qual ameaçam rivais dentro do Loteamento Praia do Amapá, indicando a iminência de conflitos violentos na região. As autoridades de segurança estão empenhadas em identificar os responsáveis pelo vídeo e apreender o armamento exibido.

A situação na área é tensa devido à migração de membros de uma organização criminosa para outra, gerando descontentamento entre os antigos aliados.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pela investigação do caso, enquanto agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) já colheram as primeiras informações.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp