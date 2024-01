Acidente de trânsito deixa Motoboy em estado crítico em Rio Branco

Por Alexandre Lima

Na noite desta segunda-feira (1º), um grave acidente de trânsito na Avenida Brasil, no Conjunto Xavier Maia, região das Placas, em Rio Branco, deixou o motoboy André Rocha da Silva, 22 anos, gravemente ferido. O acidente ocorreu quando André, conduzindo uma motocicleta Suzuki Yes amarela, placa QLV-4D72, no sentido bairro-centro, colidiu com um veículo Fiat 500 branco, placa NAD-6D81, que tentou realizar uma conversão proibida à esquerda, indo em direção ao centro.

De acordo com informações da polícia, o condutor do Fiat 500 não percebeu a presença do motociclista, resultando na colisão. O impacto arremessou André vários metros, causando ferimentos graves.

O motorista do veículo envolvido parou imediatamente e prestou socorro à vítima. Além disso, acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância de suporte básica 08 foi inicialmente despachada, mas, dada a gravidade das lesões, foi necessário solicitar o apoio de uma ambulância de suporte avançada. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam André ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde é considerado grave.

A doutora Ailena, que acompanha o caso, informou que o motociclista sofreu fraturas na perna direita, braço direito e na bacia.

A área do acidente foi prontamente isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito para a realização dos trabalhos de perícia. Após os procedimentos padrão, o veículo foi liberado, e a motocicleta foi entregue a amigos da vítima.

Este acidente ressalta a importância da atenção e do respeito às normas de trânsito, e destaca a necessidade contínua de medidas para promover a segurança viária. As autoridades conduzirão uma investigação para determinar as circunstâncias precisas do ocorrido. Nossos pensamentos estão com André Rocha da Silva e seus entes queridos, desejando uma recuperação rápida e completa.

