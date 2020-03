Homem dorme na rua em Brasiléia para conseguir ficha do INSS

João Renato Jácome 04 Março 2020

Um homem precisou dormir no meio da rua para conseguir umas das fichas distribuídas à população, pelo INSS, em Brasiléia, no interior do Acre. O homem, identificado como Aurisérgio Silva, tomou a decisão nesta terça-feira, dia 03. Ele vive em Epitaciolândia, município vizinho a Brasiléia, onde fica a agência.

Segundo o site O Alto Acre, Aurisérgio estava sentado ao relento para que pudesse garantir uma das 10 fichas de atendimento oferecidas pela agência do INSS na manhã desta quarta-feira, dia 4. O fato já foi denunciado na semana passada e gerou revolta da população em geral. Há rumores de que a unidade fechará as portas.

“Isso é uma vergonha para os municípios e o estado. Soube que são apenas 10 fichas de atendimento e precisam tomar alguma atitude”, desabafou. A agência do INSS em Brasiléia é a única que atende uma regional do Alto Acre.