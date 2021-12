Homem é preso pelo Gefron levando 1kg cocaína de cocaína dentro de ônibus

O trabalho de rotina de busca e apreensão de produtos de origem ilícita, além do contrabando de drogas pela região de fronteira do Acre, vem se intensificando nos últimos meses, principalmente na BR 317, que liga cidades do Acre com países produtores de drogas como a Bolívia e Peru.

O Grupo Especial de Fronteira – Gefron, criado com o apoio do Ministério da Defesa e com apoio das instituições locais, vem combatendo principalmente o tráfico de drogas, levando grandes prejuízos aos grupos criminosos.

Em mais uma abordagem de rotina em ônibus intermunicipais, os policiais revistam os passageiros e as bagagens pessoais. Foi quando localizaram uma sacola de uma marca de perfume e dentro foi localizado um ‘tijolo’ contendo cloridrato de cocaína, após ser analisado com material químico.

O proprietário foi identificado momentos depois e assumiu a propriedade, dizendo que estaria levando até a cidade de Senador Guiomard (Quinari), sua parada final. Acredita-se que o mesmo estaria se preparando para comercializar o entorpecente nas festas de final de ano.

O mesmo foi entregue na delegacia na delegacia de Epitaciolândia, onde seria ouvido e posteriormente, apresentado ao judiciário para as medidas cabíveis referentes ao caso.

