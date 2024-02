IAPEN além das Fronteiras

Diversas incursões pertinentes ao monitoramento eletrônico de presos no Acre são realizadas pertinentes às mais diversas ocorrências. Sob a Direção de Carlos D’Anzicourt, no Monitoramento Eletrônico no Acre, as equipes plantonistas de Policiais Penais são treinadas para inúmeras situacões de risco envolvendo os monitorados em tornozeleira eletrônica.

Na Divisão do monitoramento eletrônico no Alto Acre sob o comanto de James Silva, policial penal com grande experiência em busca especializada em ambientes hostis, realiza com sua equipe especializada e das demais forças de segurança junto ao monitoramento eletrônico na região do Alto Acre. No início desta noite (21) foi necessário uma missão com o Comando Delta, uma policia especializada do país vizinho Bolívia para recuperar tornozeleira eletrônica em uma área de mata fechada. E em mais uma incursão o monitoramento eletrônico do Alto Acre se destaca diante do fiel dever cumprido, tendo sido honrosamente elogiado pelo experiente Comando Delta boliviano.

A esta editoria, o coordenador James Silva declarou que esta é mais uma das atividades prestadas pelo IAPEN na região do Alto Acre e a progressão e realização do dever cumprido, orgulha a toda a categoria da Polícia Penal no Acre e ainda, que todas as missões serão atuantes para o objetivo do fiel dever de servir o Estado do Acre.

