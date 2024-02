PCAC realiza operação e cumpre mandados contra suspeitos de furto qualificado

Ascom/ PCAC

Na manhã desta terça-feira, 20, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia da 2ª Regional de Rio Branco, realizou uma operação que culminou no cumprimento de três Mandados de Busca e Apreensão em residências de suspeitos envolvidos em um crime de furto qualificado.

Na ocasião foram subtraídos diversos itens de uma transportadora da capital, a empresa teve um prejuízo estimado em R$ 70 mil reais em cargas de mercadorias e demais objetos furtados. O crime ocorreu no final do mês passado.

O Delegado Gustavo Neves, responsável pela operação, ressaltou a importância desses elementos para fortalecer as investigações. “Hoje conseguimos apreender aparelhos celulares, que serão encaminhados à perícia, para obtermos mais elementos que indiquem a participação dos demais envolvidos e dos veículos utilizados no cometimento do furto”, enfatizou Neves.

Essa é a segunda fase da operação, que já recuperou parte da carga furtada, apreendeu um dos veículos utilizados para cometer o crime e identificou um dos envolvidos, após intenso trabalho investigativo dos policiais da 2ª Regional.

