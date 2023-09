Polícia Civil realiza emissão de Carteira de Identidade para Indígenas Puyanawa no Acre

Ascom/ PCAC

Durante esta semana, a Polícia Civil do Acre (PCAC), em colaboração com o Tribunal de Justiça (TJAC), promoveu um importante serviço de emissão de Carteira de Identidade para a comunidade indígena Puyanawa no município de Mâncio Lima. Essa ação conjunta resultou na realização de 335 pedidos da Carteira Nacional de Identificação, demonstrando o compromisso em garantir o acesso à cidadania mesmo em regiões remotas.

A ação visa celebrar a inclusão do nome da etnia Puyanawa no nome dos indígenas da aldeia. O atendimento aconteceu na Escola Estadual Indígena Ixubay Rabui Puyanawa e foi marcado por uma calorosa recepção da comunidade. Os Puyanawa, em sua língua, deram as boas-vindas à equipe com uma cerimônia repleta de música e dança, anunciando “Mawiki Xawiki”.

A Terra Indígena Puyanawa abriga 205 famílias e um total de 749 habitantes. Para muitos deles, a obtenção da Carteira de Identidade representa um passo fundamental na garantia de seus direitos e acesso a serviços essenciais.

“Essa parceria entre a Polícia Civil e o Tribunal de Justiça demonstra como a cooperação interinstitucional pode superar obstáculos, como a escassez de recursos humanos, para atender às necessidades da população. Os mutirões de atendimento levam os serviços de cidadania da Segurança Pública diretamente às comunidades indígenas, reduzindo os custos operacionais e garantindo que as demandas locais sejam atendidas de maneira eficaz”, explicou o diretor do Instituto de Identificação da PCAC, Júnior César da Silva.

Júnior César da Silva ressalta ainda que está ação também foi um compromisso que delegado-geral da PCAC, Henrique Maciel atendendo a um pedido especial do cacique Joel Puyanawa. Os atendimentos realizados em regiões remotas, como a Terra Indígena Puyanawa, ampliam o alcance da instituição, demonstrando o comprometimento das autoridades em garantir a inclusão e o acesso aos direitos civis, independentemente da localização geográfica.

O sucesso dessa iniciativa destaca a importância de parcerias entre órgãos governamentais e comunidades indígenas, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e o respeito à diversidade cultural no estado do Acre.

