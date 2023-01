Idoso é assassinado por bandidos ao reagir a assalto dentro de ônibus

O passageiro de um ônibus, identificado como Silmar Gomes da Silva, de 65 anos, que fazia a linha para a Vila Porto Alonso, localizada na BR-317, foi morto com um tiro após reagir a um assalto realizado por criminosos no interior do ônibus que ele viajava. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira, 10, na BR-364, km 18, n zona rural de Rio Branco.

Segundo testemunhas, dois homens entraram no ônibus se passando por passageiros, quando na altura no km 18, após passar pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um deles se levantou da poltrona e se direcionou até o motorista, dando ordem para ele parar o veículo e passar o celular.

Ainda segundo testemunhas, o outro criminoso ficou na parte detrás do ônibus, recolhendo os pertences dos passageiros, quando chegou na vítima Silmar Gomes da Silva, de 64 anos, que não entregou os objetos e reagiu segurando o cano da arma de fogo do criminoso. O assaltante que estava na frente do ônibus percebeu a ação do idoso e se deslocou até o fundo do veículo e efetuou um disparo no pescoço do senhor Silmar, que morreu na hora.

Após a ação, os bandidos fugiram em direção ao ramal do Clodoaldo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e deslocou a viatura de suporte avançado (02), porém, ao chegar no local, os socorristas só declararam a morte do idoso, que morreu instantaneamente após receber o disparo.

Policiais Militares do 2.°BPM, rapidamente agiram em buscas de informações e saíram em diligências nas regiões adjacentes e conseguiram capturar os dois assaltantes em fragrante. Momentos depois, os dois criminosos identificados como Elton Oliveira Meira, 25 anos e um menor de 15 anos teriam entrado em um ônibus nas proximidades do bairro Santo Afonso, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, sendo localizados e detidos.

