Médico acreano é acusado de ‘gordofobia’ e gera revolta na web ao criar outdoor; entenda caso

POR DOUGLAS RICHER

O professor de medicina da Ufac e médico, Giovanni Casseb, está sendo acusado de ‘gordofobia’ nas redes após uma postagem feita em sua conta no Instagram. Com mais de 56 mil seguidores, o médico acreano removeu a publicação depois de inúmeros comentários negativos na postagem.

A publicação removida por Casseb trazia um outdoor com a seguinte mensagem: “Cansado de ser feio e gordo? Seja só feio!”. A veracidade do outdoor não foi confirmada, mesmo assim, a mensagem gerou revolta na web.

Conhecido como ‘Mestre dos Magos’ pelas dietas e perdas de peso significativas de seus pacientes, o médico acreano Giovanni Casseb fala do seu cotidiano e também sobre vida fitness e perda de peso em suas redes sociais. Porém, desta vez, a publicação foi considerada ofensiva e, mesmo depois de apagada, se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Não demorou muito para uma enxurrada de comentários negativos explodir. Entre os comentários, a psicóloga acreana Kahuana Leite foi uma das pessoas que se manifestaram contra as publicações de Casseb e sua rede social; veja:

Veja as publicações no Twitter contra as postagens do médico acreano Geovanni Casseb no Instagram:

