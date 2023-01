Parceria entre CUFA e Prefeitura de Brasiléia beneficia 200 famílias com vale-gás

Nesta quarta-feira, 11, a Central Única das Favelas (CUFA) em parceria com a Petrobrás e prefeitura de Brasiléia, realizou a entrega do 4º e 5º ciclos do Auxílio Vale-gás, para 200 famílias em estado de vulnerabilidade social.

A ação faz parte do programa de acesso ao gás de cozinha da Petrobrás junto a CUFA, onde beneficiou mais de 1.500 famílias de baixa renda no estado do Acre.

Participaram da solenidade, que aconteceu no Centro de Convivência do Idoso Andrelino Avelino da Silva, representante da Prefeita, Suli Guimarães, secretário de Assistência Social, Adjailson Américo, vice-presidente da Câmara, Alerte Amaral, Júnior TRZ representante da CUFA, vereador Elenilson Cruz, e as famílias beneficiadas.

De acordo com o Coordenador da CUFA no Acre, Júnior TRZ, a entrega do vale-gás no município teve início no mês de junho. ” Em Brasiléia nós contemplamos 200 famílias com cinco ciclos de entrega do Auxilio gás. Nossa gratidão à Prefeita Fernanda Hassem por tudo que conseguimos realizar aqui no município”, disse o coordenador.

O secretário municipal de Assistência Social prestigiou a entrega e fala que as expectativas para esse ano são as melhores. ” Hoje estamos encerrando dois ciclos do vale-gás, com certeza de que em 2023 novas parcerias serão firmadas para que possamos beneficiar mais famílias em Brasiléia”, comemorou o secretário.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp