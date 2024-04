Emenda de Ulysses fortalece projeto de esporte ‘Acre pela Vida’ no Acre

Ulysses destinou emenda de R$ 385 mil ao projeto e participou no último final de semana do II Torneio de Futebol realizado no bairro Aeroporto Velho. Para o deputado, o ‘Acre pela Vida’ é ferramenta importante de prevenção à criminalidade entre crianças e jovens

BRASÍLIA (01.04.2024) – O deputado Coronel Ulysses (União–AC) participou no último de semana, em Rio Branco–AC, do II Torneio de Futebol promovido pelo Projeto ‘Acre pela Vida’. Criado em 2020 pela Secretaria de Segurança Pública do Acre, o projeto é apoiado por Ulysses por meio de emendas parlamentares. Ulysses repassou emenda no valor de R$ 385 mil ao projeto. O ‘Acre pela Vida’ foi criado na gestão do secretário de Segurança Pública Paulo Cezar Rocha para garantir a integração social de comunidades de áreas periféricas das cidades acreanas.

“A ajuda dele (Ulysses), com recursos de emendas, está contribuindo para mudar a vida de crianças e adolescentes da capital e do interior do Acre, através da prática de esportes”, avaliou o coronel Atahualpa Ribera, da Secretaria de Segurança Pública do Acre, durante a abertura do II Torneio de Futebol, no bairro Aeroporto Velho. Além da prática de esportes, o projeto ainda promove eventos musicais e outras atividades culturais.

As atividades do ‘Acre pela Vida’, além de promover as atividades culturais, contribui de maneira estratégica nas ações preventivas do crime, uma vez que mantém crianças e adolescentes longe da ação de fações criminosas.

Segundo o coordenador do ‘Acre pela Vida’, Jesus Silva, a parceira com o deputado Coronel Ulysses tem sido estratégica para a manutenção e expansão do projeto. Além de agradecer Ulysses, Silva destacou a importância do projeto na prevenção da criminalidade entre crianças e adolescentes.

Por sua vez, Ulysses disse que se sente gratificado em ajudar financeiramente o ‘Acre pela Vida’, projeto a qual conhece profundamente desde sua criação. “Como operador de segurança pública, sei da importância do esporte e das atividades culturais na prevenção ao crime. Agora, como deputado, vou incentivar ainda mais a expansão desse importante projeto”, explicou Coronel Ulysses, que, no início, atuou diretamente no ‘Acre pela Vida’.

‘Acre pela Vida’ incentiva a integração comunitária

O projeto ‘Acre pela Vida’ tem o objetivo de promover a integração comunitária e incentivar a prática esportiva entre os jovens. O II Torneio de Futebol realizado no bairro Aeroporto Velho atraiu a atenção de centenas de espectadores, que lotaram o campo ao lado do Ginásio Coberto para acompanhar as emocionantes disputas em campo. A atividade demonstrou, mais uma vez, ser ferramenta importante de inclusão social e construção de valores.

Durante o certame, as equipes demonstraram talento e espírito esportivo, competindo de forma acirrada em busca do título. Além das partidas de futebol, foram realizadas atividades recreativas para crianças e jovens, promovendo momentos de diversão e lazer para toda a família.

Ao final do torneio, as equipes vencedoras foram premiadas e reconhecidas pelo seu desempenho, em uma cerimônia que celebrou não apenas os resultados esportivos, mas também o espírito de união e colaboração que permeou todo o evento.



O II Torneio de Futebol do Projeto ‘Acre pela Vida’ demonstrou mais uma vez o compromisso das instituições e lideranças locais com o desenvolvimento social e o bem-estar da comunidade, por meio do esporte e da promoção da cidadania.

