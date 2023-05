Tadeu Hassem lamenta demissões em massa e paralisação de obras no Acre: “Atraso generalizado”

Assessoria

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para falar de demissões em massa de obras no Acre.

De acordo com o líder do Republicanos na Casa, e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), nas obras relacionadas ao novo Anel Viário do Alto Acre, cerca de 200 trabalhadores receberam notificação de aviso prévio.

“Trago hoje à tribuna essa situação que tanto preocupa. Isso afeta de forma direta nossa economia, e de diversas formas. Seja pelas obras de desenvolvimento que paralisam, pelas centenas de pessoas que perdem seus empregos e até pelo dinheiro que deixa de circular. É um atraso generalizado. Nós precisamos, juntos, pensar numa saída”.

Em todo o estado, pelo menos 15 empresas da construção civil, que têm contrato de obras públicas com o governo do Acre, estão impedidas pela Justiça de dar continuidade a projetos.

Além da situação envolvendo os trabalhadores, Hassem comemorou na tribuna o lançamento do mutirão de cirurgias na especialidade de cabeça e pescoço, realizado pela Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) nesta quarta-feira (10).

“Esse é um projeto que muda, diretamente, a vida das famílias. Fico muito feliz com a retomada desses trabalhos. Nossa expectativa é que cada vez mais famílias sejam atendidas”.

