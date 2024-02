Em pleno carnaval prefeitura continua com a pavimentação da Avenida Amazonas

Mesmo no feriadão de carnaval a prefeitura continua com os trabalhos de pavimentação da parte baixa da Avenida Amazonas, o trecho passou recentemente por um serviço de drenagem com instalações de linhas de bueiros com tubos corrugados e a construção de boca-de-lobo para dar vazão ao alto fluxo de agua ocasionado pelas chuvas.

Agora a prefeitura está em fase de conclusão com a aplicação do asfalto, logo após segundo informou o prefeito Sérgio Lopes, será construído calçadas e canaletas para garantir a qualidade do serviço.

A obra conta com a parceria do Senador Marcio Bittar que destinou emenda direta para preparação do solo (Terraplanagem) construção de bueiros e calçadas e também da Deputada Federal Socorro Neri, que destinou recurso através da Secretaria de Estado de Obras e Publica para pavimentação com asfalto.

A Avenida Amazonas, é uma das principais vias de acesso a Brasiléia, serve também como retorno para o centro de Epitaciolândia, recebe diariamente centenas de veículos em sua maioria transporte de carga pesada, além disso, é a principal ligação para o Bairro Beira Rio, onde existem grandes comércios e empresas.

