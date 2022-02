Produtores de café participa de Dia de Campo

A Prefeitura de Assis Brasil por meio da Secretaria de Agricultura em parceria com o SEBRAE realizou nesta terça-feira,15, um dia de campo dos cafeicultores.

O produtor rural Vilmar destacou a importância “Essa parceria Prefeitura , SEBRAE e produtor ajuda muito eles tem a técnica e a gente tem a prática e junto só melhora” disse.

O objetivo do encontro foi para que os produtores e representantes de instituições compartilhassem técnicas e conhecimentos sobre o plantio do café, aumentando assim a produção e gerando emprego e renda no município.

Estiveram presentes no encontro o consultor Glauco representante do Sebrae e José de Araújo presidente da COOPAEB.

O dia de campo foi realizada em duas propriedades que já iniciaram sua produção de café com o plantio.

