Mara Rocha entra com pedido de criação de Comissão Externa na Câmara Federal, para investigar denúncias dos prisioneiros de morte e maus tratos

A Deputada Federal Mara Rocha protocolou pedido na Presidência da Câmara Federal pedindo a criação de uma Comissão Externa para apurar denúncias feitas pelos manifestantes presos. Os manifestantes que estavam acampados na área do Quartel em Brasília relatam em vídeos, condições de maus-tratos e morte dentro do campo de concentração. O documento está em fase de coleta de apoiamento por parte dos outros parlamentares.

A parlamentar afirmou que, diferente do grupo de vândalos presos no dia do manifesto, o grupo preso que estava acampado na frente do Quartel Militar de Brasília é composto por crianças, idosos e pessoas que não possuem nenhuma mancha criminal e que foram para Brasília manifestar de forma pacífica, o que é garantido por lei.

“Sou contra atos de vandalismo e repudio ataques às instituições e as ações que foram promovidas por criminosos infiltrados no manifesto pacífico dos brasileiros de bem. Estamos pedindo a criação da Comissão Externa juntamente com outros parlamentares, para que possamos investigar as condições dos manifestantes presos. Os prisioneiros denunciaram nas redes sociais a morte de uma pessoas e as condições de maus-tratos. Isso é muito grave, pois se confirmadas as denúncias, alguém terá que ser responder por isso”, disse Mara Rocha.

Estou enviando ainda ofício ao ministro da Justiça cobrando explicações sobre condições dos patriotas detidos. Sou parlamentar federal até fevereiro e tenho prerrogativas até lá”, disse Mara Rocha.

