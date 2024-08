Meio Ambiente: Prefeitura de Brasiléia realiza encontro com autoridades, para alinhar ações emergenciais de enfrentamento a seca do Rio Acre

O encontro foi realizado na tarde desta terça-feira (30), na sede da Defesa Civil Municipal e se fez necessário em virtude da seca severa que atinge a região, causando problemas no abastecimento e aumentando os riscos de incêndio.

O evento foi promovido pela Secretaria de Meio ambiente através do Secretário de Meio Ambiente Valdemir Silva.

A prefeita Fernanda Hassem, colocou toda estrutura da prefeitura a disposição para que as ações de enfrentamento a seca aconteçam.

Vale lembrar que a menos de 5 meses Brasiléia enfrentava a maior enchente da sua história e agora em virtude das grandes mudanças climáticas enfrente uma seca severa.

O que são as mudanças climáticas?

São alterações provocadas nos padrões climáticos a longo prazo com base nas alternâncias meteorológicas, ou seja, nas condições do tempo observadas por um período. Elas podem ser causadas por processos naturais e também pela ação do homem.

