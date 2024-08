Em Xapuri, Polícias Civil e Militar agem rápido e prendem foragido da justiça

Por Alexandre Lima

Na manhã do último domingo, dia 28, a Polícia Civil em Xapuri obteve informação acerca da localização do foragido da justiça F. de A. P. A., de 37 anos, e diante da urgência para averiguar os fatos, o investigador da Polícia Civil Eurico Feitosa que estava à paisana e de folga, se deslocou imediatamente para o local indicado e solicitou apoio da Polícia Militar, obtendo êxito na captura do foragido.

O capturado é procurado pela polícia desde agosto de 2022, quando foi condenado pelo Poder Judiciário a cumprir a pena de 20 anos de reclusão por homicídio qualificado, em regime inicial fechado, além de responder a outro processo por homicídio tentado.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para os procedimentos legais e seguirá para o Complexo Penitenciário, em Rio Branco, onde ficará à disposição da Justiça.

“Por diversas vezes foram realizadas tentativas da captura deste indivíduo, o qual é considerado de alta periculosidade e estava afrontando as forças de segurança afirmando que iria matar qualquer policial que tentasse prendê-lo. Esta prisão é fruto de um trabalho árduo e assertivo, que mostra mais uma vez o comprometimento das polícias com a segurança da população xapuriense.” Declarou a Delegada Michelle Boscaro.

