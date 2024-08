Federação de Transporte de Pando adere bloqueio de estradas e o fechamento da fronteira com o Acre

Por Marcus José

O bloqueio das estradas e da fronteira com o Acre terá início na madrugada deste 1º de agosto. A decisão aconteceu nesta quarta-feira e afetará o fluxo de transporte em Brasiléia e Epitaciolândia.

A Federação de Transporte do Departamento de Pando confirmou, em assembleia geral realizada ontem, que haverá bloqueio das estradas na Bolívia e fechamento da fronteira com o Acre a partir desta quinta-feira, 1º de agosto. A decisão foi ratificada pelos representantes da federação e deverá impactar significativamente o fluxo de transporte na região.

Durante a assembleia, foi discutida e deliberada a demanda relacionada ao atraso na construção do Corredor Bioceânico de via dupla, bem como os problemas causados pela escassez de dólares no país e a falta de óleo diesel. A decisão de implementar essas medidas de pressão será adotada em nível nacional.

Dirigentes de transporte livre e federação dos Gremiais de Pando rejeitam bloqueio de estradas e da fronteira com Acre

Os Dirigentes do Transporte Livre e da Federação dos Gremiais de Pando expressaram sua oposição ao bloqueio de estradas anunciado pela Federação do Autotransporte Departamental e pelo setor camponês para esta quinta-feira. Florêncio Cochi, dirigente de uma das organizações, destacou que essa medida agravará a crise econômica atual e prejudicará ainda mais a população. Ambos os setores têm suas próprias demandas, mas a rejeição ao bloqueio se baseia na preocupação com os impactos negativos sobre a economia local.

Já as organizações urbanas de Pando-Cobija criticam bloqueio anunciado e solicitam medidas alternativas

Organizações urbanas do Departamento de Pando classificaram o bloqueio anunciado pelo setor de transportes pesados, tanto a nível nacional quanto departamental, como um movimento de caráter “político”. Em resposta, essas organizações estão apelando aos transportadores para que reconsiderem suas ações, destacando a importância de não prejudicar a economia local e nacional.

Secretário de Resíduos Sólidos de Cobija, expressa preocupação com possível escassez de combustível em Pando

Smithker Coelho, secretário de Resíduos Sólidos da SEMASUR, expressou preocupação com a possível escassez de combustível na capital Pandina. Coelho alertou que, se a situação não for resolvida, a redução nas rotas de coleta de lixo poderá ser inevitável. A SEMASUR necessita de 1.200 litros de combustível diários para manter as 14 rotas de coleta em funcionamento nos diversos bairros da cidade.

O chefe comercial da YPFB em Cobija garante que haverá abastecimento de combustível e pede calma à população

Omar Palma, chefe da área comercial da YPFB em Cobija, assegurou que a venda de combustível nas diversas estações de serviço do departamento está garantida. Palma informou que os postos funcionarão normalmente das 06h00 às 22h00. Em meio aos anúncios de fechamento de fronteiras e bloqueios rodoviários programados para esta quinta-feira pelo setor camponês e de transportes, ele fez um apelo à população para manter a calma.

Sindicato de Moto-táxis de Cobija rejeita bloqueio nacional e aponta crise econômica no país

Miguel Ângelo Antelo, representante do Sindicato de Mototaxis de Cobija “Germán Busch”, anunciou que sua categoria não participará do bloqueio nacional convocado pelos transportadores e nem do bloqueio da fronteira para esta quinta-feira. Antelo explicou que, diante da escassez de dólares e diesel, os moto-taxistas enfrentam uma severa crise econômica em Pando e que aderir à medida de pressão apenas agravaria ainda mais a situação dos filiados na fronteira com Brasiléia e Epitaciolândia.

