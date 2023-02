Morre no PS sargento da PM que atirou na própria cabeça; em nota, governo lamenta

Por Noticias da Hora

Faleceu na madrugada desta quarta-feira, 1º de fevereiro, o sargento da Polícia Militar do Estado do Acre (PM) Everton Saboia de Araújo, após ter dado entrada em estado gravíssimo no Pronto-Socorro da Capital.

O militar, de 33 anos, atirou na própria cabeça no dia 23 de janeiro.

Segundo relatos, o oficial chegou de carro no loteamento Buriti, desceu na última rua e entrou em uma área de mata. Em seguida, o disparo foi ouvido.

Segundo informações de familiares, o sargento, que estava lotado no Gabinete Militar, sofria de depressão e fazia acompanhamento psiquiátrico.

Araújo chegou a enviar uma mensagem para a esposa contando o que iria fazer e onde o encontrariam. Pelas redes sociais, Araújo escreveu: “Perdão aos que ficam. Cuidem da minha família”.

Em nota, o governador Gladson Cameli lamenta morte de policial

Em nota nas redes sociais, o governador Gladson Cameli lamentou o falecimento do sargento Everton Sabóia lembrando que o policial “desempenhava sua função com muita competência e dedicação”.

“Com grande pesar recebi a notícia da morte do sargento da Polícia Militar, Everton Sabóia de Araújo, de 33 anos, ocorrida nesta quarta-feira, 1º de fevereiro. Ele estava internado em estado grave em Rio Branco, porém não resistiu. O sargento Araújo desempenhava sua função com muita competência e dedicação. Será sempre lembrado por servir e proteger a população acreana. Neste momento de profunda dor, envio minhas mais sinceras condolências e orações aos familiares, amigos e colegas de farda enlutados por esta perda irreparável. Que Deus esteja com você, sargento. Descanse em paz”.

