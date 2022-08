Mula do tráfico: Jovem de 22 anos é preso transportando 3,7kg de cocaína colada ao corpo

Um jovem de 22 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (29), na BR-364, no Posto Policial da PRF.

De acordo com informações, W.C.C estava em um ônibus que fazia a linha interestadual, entre Rio Branco/ Porto Velho. Ao chegar no Posto Policial da Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi abordado, para uma revista de rotina nas bagagens e passageiros daquela linha.

Os federais ao entrar no ônibus, perceberam que um dos passageiros apresentava um certo nervosismo diante da ação dos policiais.

A guarnição realizou uma revista pessoal no rapaz, e encontrou 3.700 Kg de substância análoga a cocaína. A droga estava colada no corpo do jovem. Para os policiais, o homem disse que o entorpecente seria entregue na cidade de Porto Velho, mas não falou o nome da pessoa que receberia a droga.

Após ser flagranteado, W.C.C foi conduzido á Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA, onde foi entregue as autoridades policiais, e ficará a disposição da justiça.

A droga encontrada no corpo do mula W.C.C. Foto: Ecos da Notícia

