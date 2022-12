Nota de Pesar

É com tristeza e pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome da Prefeita Fernanda Hassem e do Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado, presta suas condolências aos familiares e amigos pelo falecimento de José Cildomar Nascimento de Carvalho, conhecido como “Cildo”.

Cildomar era funcionário efetivo da Prefeitura de Brasiléia, lotado na secretaria municipal de Obras, tinha 62 anos, era divorciado, pai de 5 filhos e avô de 5 netos.

Seu Velório acontecerá na Sede do sindicato dos funcionários municipais, localizado na Rua do SESC.

Sua memória jamais será esquecida entre seus entes queridos.

Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos.

Descanse em paz!

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp