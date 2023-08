Bebê Recém-Nascida Falece de insuficiência respiratória em Cobija – Bolivia

Por Jonys David (Ceara)

Na noite de sábado, 13 de agosto, uma tragédia abalou o bairro 11 de Outubro, localizado na zona da Avenida 09 de Fevereiro, em Cobija – Bolívia. Os pais de uma bebê recém-nascida ficaram devastados ao notar que sua filha não apresentava sinais vitais. O que deveria ser um momento de alegria e cuidado se transformou em uma situação de angústia e luto.

A família, vivendo na residência identificada como casa JN, entrou em pânico ao perceber que a pequena não apresentava sinais de vida. Imediatamente, buscaram ajuda médica e a bebê foi transferida para a morgue do Hospital Roberto Galindo Terán, onde foi realizada uma autópsia minuciosa.

Os resultados da autópsia, conduzida pela equipe forense do Instituto de Identificação e de Análises Forenses (IDIF) do Ministério Público, revelaram que a bebê teria falecido de insuficiência respiratória aguda e asfixia mecânica por bronco aspiração. A causa da morte gerou consternação e levantou questionamentos sobre as circunstâncias que levaram a esse trágico desfecho.

O promotor dos Crimes Contra a Vida, José Luis Quispe, destacou que o caso foi levado às autoridades após informações médicas levantarem suspeitas sobre a morte da criança. Ele explicou que a equipe interdisciplinar do hospital e do Ministério Público foi acionada para investigar o ocorrido. Embora não tenham sido encontrados sinais de violência física, as circunstâncias que levaram à morte da bebê são objeto de investigação minuciosa.

De acordo com o promotor, o diagnóstico do médico legista aponta para uma anoxia obstrução anóxica das vias respiratórias, causada por uma broncoaspiração. A situação foi agravada pela falta de oxigenação adequada, resultando em um desfecho trágico e inesperado.

Diante do fato, a família busca respostas para entender o que aconteceu com sua amada filha. O promotor Quispe também reforçou a importância de notificar casos de óbito de menores de 12 anos, independentemente do local onde ocorram, para que investigações especializadas possam ser realizadas e esclarecer as circunstâncias que levaram à morte.

O caso da bebê recém-nascida lança luz sobre a vulnerabilidade da vida humana e a importância de investigações rigorosas para compreender os eventos que levaram a essa triste perda. Enquanto a família lida com a dor da perda, a comunidade espera que as investigações esclareçam os detalhes desse trágico episódio e tragam respostas que possam proporcionar algum consolo em meio a essa situação devastadora.

