Alan Rick comemora pagamento de quase R$ 2 milhões em emendas para a saúde

O deputado federal e senador eleito Alan Rick usou as redes sociais para comemorar o pagamento de quase R$ 2 milhões em emendas, todas para investimentos na saúde.

“Que alegria chegar ao final deste ano com mais recursos para a saúde pagos. São quase R$ 2 milhões para investimentos em Rio Branco, Capixaba e Bujari. O trabalho pelo nosso Acre não para!” – escreveu.

Foram R$ 305.252,00 para compra de Ultrassom para a Policlínica do Tucumã, em Rio Branco; R$ 604.189,00 para compra de equipamentos para o Hemoacre, em Rio Branco; R$ 400.000,00

para reforma e ampliação UBS Raimundo Lustosa, em Capixaba; e R$ 584.124,00 para ampliação da Unidade Básica de Saúde do Antimary, no Bujari. Total de R$ 1.893.565,00 pagos ao governo do estado e prefeituras só esta semana.

Os investimentos na área da saúde é uma marca nos dois mandatos de Alan Rick como deputado federal. Nos oito anos, foram R$ 140 milhões destinados. Hospitais já entregues como o Dr. Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, totalmente reformado e ampliado e outros que estão em obras, como o de Sena Madureira, as unidades mistas de Acrelândia, Assis Brasil, de Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, são resultado dos recursos destinados pelo parlamentar.

