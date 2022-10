Obras do governo do Estado geram mais de 18 mil postos de trabalho no Acre

Em todas as regiões do Acre, o governo do Estado realiza uma série de obras. Além de melhorar a infraestrutura e trazer mais qualidade de vida à população, esses empreendimentos públicos têm contribuído com a geração de mais de 18 mil postos de trabalho.

Obras do governo do Acre são responsáveis pela geração de mais de 18 mil postos de trabalho. Na imagem, operários trabalham na duplicação da rodovia estadual AC-405, em Cruzeiro do Sul. Foto: Ascom/Deracre

Por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), o governo executa cinco grandes obras. A construção das pontes de Sena Madureira e da Sibéria, anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, duplicação da rodovia estadual AC-405, em Cruzeiro do Sul, e a pavimentação da nova estrada de acesso a Xapuri, entre outras obras, contribuem com a criação de dez mil empregos diretos e indiretos.

Somente na maior obra do governo acreano, o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, 84 operários trabalham na construção da nova ponte sobre o Rio Acre, que ligará os dois municípios. O empreendimento agrega outros 28 trabalhadores indiretos. A obra do contorno rodoviário da BR-317 está orçada em R$ 60,4 milhões, com previsão de ser inaugurada em 2023.

Mais de cem profissionais estão empenhados na construção da nova ponte sobre o Rio Acre, entre os municípios de Brasileia e Epitaciolândia. Estrutura faz parte do anel viário da BR-317. Foto: Ascom/Deracre

“A prioridade do governo do Estado é sempre pela utilização da mão de obra local. Isso ajuda a população e aquece o comércio”, destacou Petronio Antunes, presidente do Deracre.

Já a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) executa a reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde de Vila Campinas, a construção da Alameda das Águas, em Mâncio Lima, e do Centro de Eventos de Feijó, bem como a canalização do Igarapé Fundo, em Rio Branco, a reconstrução do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e a reforma da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), também na capital, entre outras obras.

Somente nas obras sob a responsabilidade da Seinfra, mais de oito mil empregos estão sendo gerados na construção civil. Foto: Jean Lopes/Seinfra

“Atualmente, a Seinfra está gerando mais de oito mil empregos diretos na área da construção civil. Com as novas obras que serão lançadas pelo governo do Estado, a expectativa é que esse número aumente ainda mais”, explicou o titular da pasta, Cirleudo Alencar.

