Operação “Dívida Amiga” da Polícia Civil do Acre prende oito suspeitos de assassinato

Na manhã desta terça-feira, 18, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através da delegacia de Acrelândia, deflagrou a operação “Dívida Amiga”. A ação resultou no cumprimento de mandado de prisão de oito pessoas suspeitas de participação em assassinatos ocorridos na cidade há cerca de 30 dias.

De acordo com a autoridade policial, o caso teve início após o sumiço de drogas, fato que desencadeou uma série de ameaças à vítima. A operação de hoje conseguiu deter todos os envolvidos na trama que resultou na morte de duas pessoas. A investigação revelou que parte do grupo atraiu a vítima para uma emboscada, enquanto outros membros executaram o crime.

Durante o decorrer das investigações, foi descoberto que o grupo estava envolvido no tráfico de drogas, enviando entorpecentes do Acre para Rondônia. Parte dessa carga de drogas, que seria enviada para outro estado, desapareceu, e as vítimas, sem condições de pagar a dívida, foram executadas.

O delegado Dione dos Anjos Lucas, que preside o caso, destacou a importância do trabalho em equipe na resolução desse crime complexo.

“Quero expressar meu profundo agradecimento a toda a equipe de investigadores pelo esforço e dedicação incansáveis. Sem o trabalho diligente de cada um, não teríamos alcançado o sucesso na operação ‘Dívida Amiga’. Essa ação não apenas traz justiça para as vítimas e suas famílias, mas também reforça nosso compromisso em combater o crime organizado em nossa região”, declarou o delegado Dione Lucas.

