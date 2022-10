Os bairros da Zona Norte de SP que proporcionam maior qualidade de vida

São Paulo é a capital com maior número de habitantes do país e da América Latina, e em meio a um verdadeiro formigueiro humano é preciso escolher um bom lugar para se viver.

A cidade, além de possuir muitas comodidades e uma linha de transporte público completa, também é responsável pela produção do maior PIB do país, mas como escolher o bairro ideal para viver na capital paulistana?

Se você está em busca de tranquilidade, infraestrutura completa, segurança e muita qualidade de vida, então precisa conhecer os bairros localizados na zona norte de São Paulo.

Seja para morar ou investir, a zona norte oferece algumas das melhores opções da região e pode ser uma ótima alternativa para moradia ou investimento. Confira.

SANTANA

Mesmo sendo uma escolha difícil, entre um apartamento no Tucuruvi ou imóvel no Santana, o bairro ainda é o mais procurado na internet para a aquisição de imóveis.

Em Santana é possível encontrar uma diversidade gigantesca de imóveis de alto padrão, sem contar que o bairro possui excelentes opções gastronômicas para quem gosta de comer fora. Comércio, hospitais, colégios, muita segurança e desenvolvimento também fazem deste um dos melhores bairros da capital paulistana.

TUCURUVI

Bucar por apartamentos à venda no Tucuruvi é cogitar a oportunidade de viver em uma região segura e que respira desenvolvimento.

Localizado na última parada da linha azul do metrô – uma das maiores de São Paulo – o mercado imobiliário no Tucuruvi oferece opções para quem quer morar bem ou investir, além é claro de uma infraestrutura completa com shoppings e grandes empresas – como é o caso da sede do banco Itaú -.

O Tucuruvi vem se desenvolvendo com o passar do tempo e, cada vez mais, é tido como um local próspero e até disputado por quem busca investir ou viver em um bairro completo.

PARADA INGLESA

Se você está em busca de um apartamento para alugar na Parada Inglesa, saiba que o bairro oferece imóveis que vão muito além do “básico” com algumas das melhores opções de alto padrão da capital paulistana.

A Parada Inglesa fica próxima ao bairro do Santana e dispõe de uma grande variedade de opções em comércio, lazer, gastronomia e desenvolvimento.

A Parada Inglesa também conta com uma infraestrutura completa e é, majoritariamente, uma região residencial.

TREMEMBÉ

Mesmo com todas as vantagens apresentadas acima, um apartamento para alugar na Parada Inglesa pode ser uma alternativa ótima para quem busca qualidade de vida.

Assim como o bairro do Tremembé que tem, em sua região, parques repletos de área verde como o Horto Florestal e o Parque da Cantareira, sendo a opção ideal para quem busca uma rotina calma, com segurança e muitas atividades físicas.

A região do Tremembé também conta com uma série de opções gastronômicas, bares, restaurantes e uma variedade comercial ampla para quem vive ali.

SANTA TERESINHA

Assim como ter um apartamento no Tucuruvi é sinônimo de um bom negócio, investir em um imóvel no Santa Terezinha também pode ser uma excelente saída para quem está em busca de comodidade, lazer, segurança e infraestrutura completa.

O mercado imobiliário do Santa Terezinha é um dos que mais se valorizaram ao longo dos últimos 5 anos.

Seja um apartamento para alugar na Parada Inglesa ou um flat na região de Santana, a única certeza que você pode ter é que a Zona Norte é uma das mais desenvolvidas da capital paulistana, e que, sem dúvidas, seu potencial de expansão é um dos maiores da cidade.

Se quiser saber mais sobre os bairros da Zona Norte de São Paulo ou ainda conhecer outras regiões, não deixe de seguir nossos perfis nas redes sociais e ficar por dentro de todas os nossos conteúdos exclusivos.

