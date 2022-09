1º Torneio da Independência reúne 36 equipes masculinas e femininas em Epitaciolândia

Fazendo parte da programação em alusão ao bicentenário da Independência do Brasil, a prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, realizou o 1º Torneio da independência de futsal.

A competição aconteceu no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro com a participação de 28 equipes masculinas e 08 equipes femininas, os jogos aconteceram durante todas as noites com duração de Nove dias em comemoração a Semana da Pátria.

A final aconteceu na noite desta quarta feira dia 7, no feminino a equipe do José Hassem bateu a Nova Aliança por 3×0 e se sagrou campeã.

No masculino o confronto foi entre Ressaca x os Renegados, no tempo normal o placar ficou empatado em 4×4 e na disputa de pênaltis a equipe do Ressaca levou o troféu de campeão do 1º Torneio de Futsal da independência.

Os finalistas receberam premiações em dinheiro troféus e medalhas.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp