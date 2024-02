Perigo: Balseiros se acumulam na ponte metálica que liga Epitaciolândia e Brasiléia

Por Alexandre Lima

Um vídeo publicado por morador que estava passando pela ponte metálica Jose Augusto na fronteira, registrou um grande acumulo de balseiro que pode afetar a estrutura, ou acontecer algo pior.

No vídeo, o homem pede que os órgãos como Defesa Civil e Bombeiros possam agir o mais rápido possível para retirada dos galhos e árvores. Com o aumento do nível do Rio Acre, chegando próximo aos 15 metros, está a pouco centímetros da estrutura da ponte.

A travessia pela ponte foi bloqueada desde o meio-dia deste domingo, dia 26. Quem quiser ir de um lado para o outro, deve procurar barcos oficiais, ou particulares sabendo dos riscos da travessia.

