Pesquisa Ipec no Acre: Gladson Cameli tem 54% e Jorge Viana 25%

Pesquisa do Ipec divulgada nesta segunda-feira (19) pela Rede Amazônica Acre revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador do Acre. O candidato do Progressistas, Gladson Cameli, lidera a disputa com 54% das intenções de voto.

Na comparação com a pesquisa Ipec anterior, de 29 de agosto, Gladon subiu três pontos percentuais na intenção de votos, acima da margem de erro. O candidato tinha 51% e, agora, tem 54%. Jorge Viana oscilou para baixo, dentro da margem de erro, de 27% para 25%.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 16 e 18 de setembro em 19 municípios acreanos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre sob o protocolo Nº AC03861/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-00155/2022.

Esta é a segunda pesquisa sobre a intenção de voto da Rede Amazônica Acre para governador do estado, após o registro oficial das candidaturas. Foram apresentados como candidatos: David Hall (Agir); Gladson Cameli (PP); Jorge Viana (PT); Mara Rocha (MDB); Marcio Bittar (União Brasil); Professor Nilson (Psol) e Petecão (PSD).

Veja o resultado da pesquisa estimulada para 1º turno:

Resposta estimulada e única, em %:

Gladson Cameli (PP) – 54% (51% no Ipec anterior, de 29 de agosto)

Jorge Viana (PT) – 25% (27% na pesquisa anterior)

Mara Rocha (MDB) – 6% (6% na pesquisa anterior)

Petecão (PSD) – 5% (5% na pesquisa anterior)

Marcio Bittar (União Brasil) – 3% (2% na pesquisa anterior)

David Hall (Agir) -1% (0% na pesquisa anterior)

Professor Nilson – 0% (1% na pesquisa anterior)

Branco/nulo – 3% (4% na pesquisa anterior)

Não sabe/não respondeu – 4% (3% na pesquisa anterior)

Pesquisa espontânea:

Pesquisa espontânea e única, em %:

Gladson Cameli (PP) – 41% (38% no Ipec anterior, de 29 de agosto)

Jorge Viana (PT) – 16% (17% no Ipec anterior)

Mara Rocha (MDB) – 2% (3% no Ipec anterior)

Petecão (PSD) – 2% (2% no Ipec anterior)

Marcio Bittar (União Brasil) – 1% (1% no Ipec anterior)

Outros – 1% (1% no Ipec anterior)

Branco ou nulo – 3% (4% no Ipec anterior)

Não sabem ou não preferem opinar – 35% (34% no Ipec anterior)

Os candidatos David Hall (Agir) e Nilson Euclides (PSOL) não pontuaram.

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 2º turno

Resposta estimulada e única, em %:

Gladson Cameli (PP) x Jorge Viana (PT)

Gladson Cameli (PP): 61%

Jorge Viana (PT): 33%

Brancos e nulos: 4%

Não sabe: 3%

