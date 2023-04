PF faz operação contra estupro e pornografia infantil no Acre

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira 12, nas cidades de Rio Branco/AC e Santa Luzia/MG, a operação Pravitas. O objetivo da operação é cumprir dois mandados de busca e apreensão no endereço de dois indivíduos suspeitos de praticar crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de imagens contendo pornografia infantil.

A investigação teve início em novembro de 2021, com a denúncia realizada pelo genitor da criança, que notou comportamentos suspeitos.

Durante as investigações, conduzidas por policiais federais da Delegacia da PF em Cruzeiro do Sul, a equipe constatou 3 indivíduos que se comunicavam com a criança e assim realizar a operação que buscou, principalmente, a apreensão de mídias eletrônicas que pudessem conter mais conteúdo pornográfico infantil.

Nas buscas, os policiais apreenderam computadores, aparelhos celulares e diversas mídias que serão submetidas à perícia criminal.

Pravita é uma palavra de origem italiana, que em tradução livre significa depravado. Nome dado à operação em alusão às pessoas que induziam e instigavam a vítima a se exibir pornograficamente.

