Nível do Rio Acre sobe 11 centímetros nas últimas 12 horas

O nível do Rio Acre subiu cerca de 11 centímetros das 18 horas de ontem (11) até às 6 horas desta quarta-feira, 22, em Rio Branco. A capital acreana voltou a sofrer forte chuva nessa terça-feira, alagando ruas, casas e comércios por diversos bairros.

Foram aproximadamente três horas de chuva forte e vários bairros registraram ocorrências. De acordo com a Defesa Civil Municipal, caíram 71 milímetros de água nesse período.

O transtorno ocasionado nessa terça é explicado por conta da recente enchente da capital acreana, que faz com que o já complicado sistema de drenagem das águas da chuva da capital acreana esteja ainda mais comprometido com o acúmulo de sujeira deixado pela cheia do Rio Acre nas tubulações.

Apesar da subida repentina, o nível do Rio Acre continua abaixo da cota de alerta e de transbordamento.

