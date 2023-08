Eduardo Veloso leva, para o Acre, novo tratamento para glaucoma

Em Brasília, após participar do Congresso Brasileiro de Oftalmologia em Fortaleza (CE),o deputado Eduardo Veloso(UB) anunciou que está levando para o Acre um novo tratamento para o glaucoma(pressão alta no olho que pode causar até a perda de visão).Trata-se do SLP(Sistema de Leitura Portátil) que faz com que esses pacientes tenham uma melhor qualidade de sua pressão ocular. ”Esta é uma novidade que estamos levando do Congresso de Oftalmologia de Fortaleza direto para o Estado do Acre”.

Oftalmologista de formação , o deputado informou também que o apresentador Tiago Leiffert -cujo filho foi diagnosticado ainda bebê com problema visual – está levando, em vários shoppings do país uma campanha intitulada ”De olho nos Olhinhos” a fim de despertar a população para os cuidados precoces com os problemas de visão apresentados pelas crianças desde a mais tenra idade. “Isto porque o teste dos olhinhos não é obrigatório nas maternidades”.

Projeto de Lei

Aliás, o deputado lembrou que até já elaborou um projeto de lei que estabelece o “Teste do Olhinho” nas maternidades para o diagnóstico precoce de qualquer anomalia na visão. De acordo com a proposta, todos os estabelecimentos de saúde no território nacional deverão realizar o teste do reflexo ocular ao exame de oftalmoscopia direta (Teste do Olhinho) nos recém-nascidos cujo parto ali ocorreu ou para o qual foram levados em caso de parto extra-hospitalar, conforme as orientações técnicas da autoridade sanitária competente. “É um teste para que essas pessoas que nascem com problemas de visão tenham a oportunidade de evitar a deficiência visual futuramente”.

