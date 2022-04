Polícia apreende mais de 47 quilos de drogas dentro de carro

A polícia apreendeu 47,95 quilos de drogas nessa quarta-feira (27) na Rodovia AC-405, próximo ao Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, interior do Acre. O flagrante foi feito durante a Operação Hórus, do Programa Vigia, pelas polícias Federal, Civil e Militar do município.

As equipes abordaram um carro na rodovia e quando o motorista percebeu a presença policial, abriu a porta e fugiu pela área de mata às margens da rodovia, abandonando o veículo.

No porta-malas carro, os policiais encontraram tabletes de droga, sendo 32,6 kg de pasta base de cocaína e 15,35 kg de maconha. As equipes ainda fizeram buscas na região, mas o motorista não foi encontrado.

O veículo e a droga apreendida foram levados para a Delegacia de Polícia Federal da cidade para os devidos procedimentos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp