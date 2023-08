Polícia Civil de Epitaciolandia recupera moto furtada e prende receptador

Por Alexandre Lima

Policiais civis da Delegacia de Epitaciolandia recuperaram nesta quinta 24, através da equipe investigação, um veículo motocicleta objeto de furto. Os trabalhos foram coordenados pelo Delegado Eustáquio Nomerg, Titular da Delegacia de Epitaciolandia.

Os policiais civis realizavam diligências investigativas pela cidade, quando identificaram que o veículo com registro de furto, estava circulando na região.

Com base nas informações, a equipe passou a apurar os fatos, conseguindo localizar a referida motocicleta em uma residência situada no bairro Satel. Ao se aproximar da casa, os investigadores foram recebidos pelo homem que estava na posse da moto. Na apuração da placa e numeração do chassi, confirmou-se o crime. A pessoa que estava na posse do bem foi presa em flagrante pelo crime de receptação, previsto no art. 180, Caput, do Código Penal, com pena de 1 a 4 anos.

O Delegado Eustaquio Nomerg, alertou para o risco da aquisição de bem de origem duvidosa: “a pessoa deve ter cautela ao negociar bens usados, pois pode acabar sendo investigada pelo crime de receptação, dolosa ou culposa. Muitos são responsabilizados criminalmente por conta da aquisição de telefones celulares que são produto de crime, principalmente furtos e roubos”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp