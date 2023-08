Penas mais severas para quem comete violência em eventos esportivos

A Comissão de Esporte (CEsp) aprovou, nesta quarta-feira (23), o relatório do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), favorável ao projeto de lei (PL) 2.086/2022, que endurece a pena para o crime de tumulto ou violência em eventos esportivos. A proposta do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Para o relator, o endurecimento das penas para tais crimes, ainda que não seja a medida mais recomendada para o longo prazo, se justifica no atual contexto, uma vez que é urgente conter os tristes e, cada vez mais frequentes, casos de violência no futebol brasileiro.

“Infelizmente, não são poucos os casos de violência envolvendo criminosos camuflados de torcedores em eventos esportivos, sobretudo no futebol. Até quando teremos que conviver com notícias como essas, em que as mães choram a morte de seus filhos e a impunidade parece prevalecer?”, questionou.

