Polícia Civil de Xapuri prende casal que aterrorizava moradores do Bairro Sibéria

Por Alexandre Lima

Nesta segunda-feira (26), a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, sob o comando do titular, Delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação chefiada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, cumpriu dois mandados de prisão em desfavor de um casal que residem no bairro da Sibéria, localizado do outro lado do Rio Acre.

De acordo com a investigação, o casal é responsável pelo tráfico de drogas e por aplicar as famosas “disciplinas”, castigos dados aos inimigos, devedores e àqueles que fazem qualquer ação que atraia a policia para o bairro, como furtos e roubos na área de domínio da facção.

O primeiro a ser preso foi o R.F.R. de 29 anos, enquanto trafegava em via pública. Em seguida foi presa a jovem M.da S.L. 22 anos, que estava em casa no bairro Sibéria.

A Polícia Civil iniciou as investigações a partir de denúncia anônima, informou que a mulher estava agredindo fisicamente e ameaçando de morte às vítimas, que inclui moradores não envolvidos, se caso elas denunciassem para a polícia.

O casal também responde por outros processos criminais e integrar fações criminosas. Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Xapuri e em seguida transferidos para o Complexo Penitenciário Francisco Oliveira em Rio Branco.

O casal agora ficam à disposição da Justiça, que poderá condená-los a longos anos de cadeia pelos crimes previstos no Código Penal Brasileiro.

