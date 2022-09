Justiça nega pedido de Alan Rick para tirar do ar propaganda de Dr. Jenilson que revela voto do adversário em favor da PEC que congela gastos com saúde, educação e segurança por 20 anos

ASSESSORIA

O candidato a senador Dr. Jenilson Leite (PSB) foi acionado na Justiça pelo adversário Alan Rick (União Brasil) que tenta tirar do ar publicações do Dr. Jenilson que falam a verdade: os votos de Alan contra o servidor público e contra os investimentos em áreas necessárias para garantir o bem estar da população acreana: educação, saúde e segurança.

Tendo votado favorável à proposta de emenda constitucional que cria um teto para os gastos públicos, a PEC 241, que congela as despesas do Governo Federal por 20 anos para áreas como a saúde e educação, gastos que historicamente crescem todos os anos em um ritmo acima da inflação, Alan Rick quer esconder isso da população.

Nas duas ações impetradas pro Alan Rick na Justiça, ele pede direito de resposta em propaganda eleitoral e a retirada de publicação feita por Dr. Jenilson nas redes sociais Facebook e Instagram onde o candidato fala sobre o voto do adversário. Os pedidos foram negados.

“Continuamos com nossa campanha, apresentando nossas propostas, mas não temos como ignorar o fato de que temos candidatos que mesmo tendo usado o mandato no Congresso Federal para votar propostas que evidentemente prejudicam o povo acreano, tentam agora alcançar a única vaga no Senado Federal. A minha trajetória é de luta na defesa dos interesses de nossa gente, enquanto alguns votam para congelar verba para saúde, eu fui para dentro da UTI ajudar a salvar vidas durante a pandemia, enfrentei coronel para defender os servidores da saúde, defendi pagamento de benefícios para os que atuaram na linha de frente durante a Covid-19. Enquanto nosso adversário votou lá na Câmara dos Deputados pela privatização da Eletroacre, eu fui para as ruas contra esse retrocesso. Eu defendo a educação e o educador, defendo a vida, luto pela recuperação de dependentes químicos e não aceitarei que minha história seja manchada por quem quer esconder da população que defendeu projetos que prejudicaram nosso estado”, diz Dr. Jenilson.

