Polícia Civil: DHPP revela impacto significativo em ações policiais e investigativas durante 2023

Ascom/ PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC) continua a apresentar resultados expressivos no combate à criminalidade, conforme revela os dados divulgados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) referente ao ano de 2023. A especializada demonstrou um desempenho notável em diversas áreas com 672 procedimentos realizados este ano, refletindo assim o seu comprometimento em garantir a segurança da população.

Ações Operacionais

Cumprimento de Mandados de Buscas: foram realizados 70 mandados de buscas, contribuindo para a identificação e apreensão de materiais ilícitos.

Apreensões: a DHPP efetuou 82 apreensões, desarticulando atividades criminosas e retirando armas e drogas das mãos de infratores.

Cumprimento de Mandados de Prisão: um total de 61 mandados de prisão foram cumpridos pela delegacia, resultando na detenção de indivíduos envolvidos em diversos crimes.

Flagrantes: a equipe registrou 22 ocorrências em flagrante, demonstrando a prontidão e ação rápida da DHPP diante de situações emergenciais.

Trabalho Investigativo

Inquéritos Remetidos: a DHPP remeteu 122 inquéritos às instâncias competentes, fornecendo informações fundamentais para o desenrolar das investigações.

Inquéritos Instaurados: um total de 174 inquéritos foram instaurados, sinalizando o empenho contínuo da delegacia em esclarecer casos pendentes e prevenir futuros delitos.

Autorias Identificadas: a especializada identificou 129 autorias, contribuindo para o avanço das investigações e a responsabilização dos envolvidos nos crimes.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp