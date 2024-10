Polícia Civil do Acre cumpre mandado de prisão contra foragido há 10 anos

Nesta sexta-feira, 27, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe da Delegacia de Polícia Interestadual (POLINTER), prendeu um homem com mandado de prisão em aberto emitido pela Vara de Execuções Penais de Porto Velho (RO). O indivíduo, que havia sido intimado para comparecer à Polinter a fim de ser ouvido em uma carta precatória, foi surpreendido ao ter seu nome consultado no sistema policial.

A consulta revelou que o homem estava cumprindo pena no regime semiaberto, porém, não comparecia à unidade penitenciária há cerca de 10 anos, sendo considerado foragido. Durante esse período, ele passou a residir em Rio Branco, onde alegou estar trabalhando com carteira assinada.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) e permanece à disposição da Justiça para que as devidas providências sejam tomadas. A ação da Polinter reforça o compromisso da PCAC em colaborar com outras jurisdições para garantir o cumprimento das decisões judiciais e a segurança pública.

