Polícia Civil elucida crime de homicídio e autor, preso em Rio Branco, é transferido para Sena Madureira

Ascom/Polícia Civil do Acre

No dia 16 de Abril de 2020 a Polícia Civil em Sena Madureira localizou o corpo Magno de Oliveira, com 20 anos à época dos fato, na região do Ramal do Toco Preto, zona rural do município.

O corpo, já em avançado estado de decomposição, foi levado para o Instituto Médico Legal – IML e após confecção do Laudo Cadavérico se verificou que a vítima foi atingida com um pedaço de madeira atingindo a região craniana que ocasionou óbito imediato, após isso ainda foi alvejado com um disparo de arma de fogo que atingiu a face.

A investigação foi presidida pelo delegado Marcos Franck que após intenso trabalho da Polícia Civil em Sena Madureira/AC se confirmou a autoria dos fatos e as circunstâncias do ocorrido.

O crime foi motivado pela origem passional e de imediato se representou pela Prisão Preventiva do acusado e que foi deferida pelo juízo.

Muito embora o fato tenha ocorrido em datas pretéritas, a ordem social precisa ser reparada.

No último domingo, 9, o acusado, F.S.B., 24 anos, foi abordado pela Polícia Militar no Bairro Belo Jardim, Rio Branco/AC, conduzido até a Delegacia de Flagrantes – DEFLA e recambiado em seguida ao município de Sena Madureira.

A investigação foi sucedida e um juízo açodado foi colocado a revelia para que se tivesse um sucesso ao desfecho.

