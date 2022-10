Ação integrada prende dois envolvidos em incêndios a residências

Ascom/Polícia Civil do Acre

Uma ação integra entre as Polícias Civil e Militar no município de Manoel Urbano, desencadeada na noite da última segunda-feira, 10, capturou duas pessoas apontadas pela investigação como sendo os principais envolvidos em incêndios criminosos a três casas localizadas na periferia do município.

O trabalho investigativo da Polícia Civil possibilitou identificar os autores do incêndio criminoso como também o local onde estavam homiziados desde o último domingo, 9, após o cometimento dos incêndios. O local é de mata fechada com estrutura de acampamento que estava sendo utilizada como refugio do bando.

A ação policial composta por agentes de Policia Civil de Manoel Urbano e do 8º BPM fechou cerco na região de floresta conhecida como “Baixada da Galinha” e prendeu J.W.S.P., 22 anos e apreendeu o adolescente F.I.S.M., 14 anos.

Além da prisão e apreensão, os agentes de segurança encontraram uma espingarda com cano serrado, munições, bem como diversos materiais utilizados no acampamento. Os envolvidos nos ataques foram identificados e fazem parte de uma organização criminosa que vem agindo na região.

De acordo com o delegado Saulo Macêdo, titular da Delegacia de Manoel Urbano e responsável pela investigação afirmou que o trabalho investigativo da Polícia Civil segue no sentido de identificar o restante dos envolvidos e mais prisões ocorrerão nas próximas horas.

O preso e o menor apreendido foram conduzidos a Delegacia Geral de Manoel Urbano onde permanecerão à disposição da justiça.

