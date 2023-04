Projeto cultural amplia e fortalece ações de cultura no Alto Acre

Por wesley cardoso

O grupo Cultural Juventude que Dança vem fortalecendo a arte e a cultura nas comunidades. A iniciativa visa trabalhar de forma descentralizada a arte e a cultura para diversos públicos, garantindo o acesso à cultura e ao lazer dentro dos bairros, com oficinas experimentais, vivências artísticas e momentos de diversão em família.

A ação intitulada “ Cultura na Comunidade ”, desenvolve um circuito Cultural rotativo nos bairros e comunidades dos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, levando dança, teatro, capoeira, contação de história, desenhos, pinturas, cantigas de roda, brincadeiras tradicionais, exposição fotográfica, entre outras atividades realizadas pelo coletivo, que tem a frente dos trabalhos os fazedores de cultura, Enage Peres, Elane Larissa Peres, Samila Gomes, Eduardo Camargo, Elisson Victor, Jaine Souza, Jamiule Silva, Luzia Campos, Nizomar Filho, contando com apoio e produção de áudio visual de Ana Freitas, Wesley Cardoso e Jhonys David (Céara).

O projeto vem consolidando as ações culturais nos bairros e tem ganhado destaque de cunho cultural e social, pois abrange as áreas de maior índice de vulnerabilidade e conta com apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour e governo do Estado, através do edital FUNCULTURA.

O fazedor de cultura Nizomar Filho falou sobre a alegria de fazer parte do projeto e levar cultura as comunidades.

“Somos felizes em poder desenvolver ações como estas, esse é um movimento social e de muito amor a nossa arte e a nossa cultura, que já desenvolvemos a cerca de 5 anos, esse projeto foi idealizado pela nossa coordenadora do grupo, Enage Peres, que sempre nos incentivou a ver a cultura como um fator de transformação social, e a gente vem trabalhando parcerias e levando para os bairros, ocupações e diversas comunidades, tudo que temos e que somos, voltando para casa carregado de gratidão e de sorrisos que nos dizem da melhor forma muito obrigado. Então eu só quero aqui agradecer a FEM ao Governo do estado pelo apoio e agradecer a prefeitura de Brasiléia pela parceria”. Conclui Nizomar.

As ações e apresentações desenvolvidas pelo grupo são divulgadas na página oficial do Instagram @juventudequedanca, o grupo tem como parceiro das ações outros segmentos e setores culturais da região como grupo Axé Capoeira de Epitaciolândia, através do graduado Tacysson Lima, Grupo Mangálo de Capoeira em Brasiléia coordenado pelo professor Elwis Jhonnatan (lobo), contadora de história Amanda Nunes, e o grafiteiro Luciano Abahra.

Fotos: Ana Freitas

