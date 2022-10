Polícia Civil prende monitorado, em flagrante, pelo crime de trafico de drogas em Epitaciolândia

Ascom/Polícia Civil se do Acre

Nas primeiras horas desta terça-feira, 18, a Polícia Civil em Epitaciolândia com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior – DPCI prendeu, em flagrante, em uma residência localizada no bairro Liberdade, A.M.M.R. de 39 anos, em posse de droga (cocaína e maconha), além de material para embalo e pesagem do entorpecente.

A Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e logrou êxito na prisão em flagrante e na apreensão de 23 trouxinhas de cocaína, 9 barras de maconha, R$ 1.821,00 (mil oitocentos e vinte e um reais) além de material para embalo da droga, balança de precisão e vários celulares.

O preso cumpria pena em regime monitorado por equipamento eletrônico (tornozeleira).

A residência onde foi preso era usada como ponto de comercialização do entorpecente.

Além desta prisão, a Polícia Civil deu cumprimento a outras 3 ordens de busca e apreensão visando reprimir o tráfico de drogas na cidade.

