Polícia Civil prende três por integrar organização criminosa

Na manhã desta segunda-feira, 21, a Polícia Civil em Cruzeiro do Sul prendeu três pessoas por integrar organização criminosa em alvos localizados nas cidades de Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

As prisões se deram em decorrência de trabalho investigativo realizado pelo Núcleo DRACO/DENARC de Cruzeiro do Sul coordenado pelo delegado Heverton Carvalho que representou pelas prisões dos investigados e constatou que fazem parte de uma organização criminosa que age na região.

A Polícia Civil deu cumprimento a 9 ordens judiciais, sendo 6 de busca e apreensão e 3 de prisão. Durante a incursão policial foi possível prender, M. J. A. C. de 22 anos, capturado em Tarauacá; F. das C. D. M. de 23 anos, vulgo “Novinho”, e F. C. P. G. J. de 23 anos, ambos presos em Cruzeiro do Sul.

Os presos foram conduzidos a Delegacia Geral do município e em seguida colocados à disposição da justiça.

