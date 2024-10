Polícia Militar apreende droga e arma de fogo em Assis Brasil

Assessoria de Comunicação da PMAC

A Polícia Militar do Acre, por meio da atuação 3ª companhia de Assis Brasil, realizou a apreensão de drogas e uma arma de fogo, que foram localizados no ramal do Icurian, km 12, na tarde desta terça-feira, 15.

Durante patrulhamento preventivo e ostensivo, uma equipe policial de Assis Brasil recebeu uma denúncia de que dois homens em atitude suspeita trafegavam em uma motocicleta sem placa, cada um com uma mochila. Segundo o relato, os suspeitos se assustaram ao ver uma viatura do Icmbio e largaram o veículo à beira da estrada, fugindo em direção a uma plantação de café.

Após coletadas as informações, os militares deslocaram-se até o referido local, onde localizaram uma mochila, que continha quatro tabletes de maconha, sementes da droga, material para embalagem e um celular. A equipe continuou as buscas no perímetro e localizou outra mochila em um açude. Nela havia uma arma de fogo calibre .22. A guarnição apresentou o material apreendido na delegacia do município.

