Polícia Militar do Alto Acre apreende quase 30kg de drogas na BR 317 na madrugada

Um trabalho de rotina realizado pelos policiais do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro) e Companhia de Policiamento com Cães (Cpcães), obtiveram êxito em evitar que uma carga de drogas chegasse na Capital do Estado do Acre.

Uma barreira foi montada no km 28 da BR 317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, por volta das 22h30, quando avistaram um carro modelo VW/Gol, placas LCO 3535. Ao ser dado ordem de parada para averiguação de rotina, o motorista acelerou e empreendeu fuga pela estrada.

A perseguição se deu por cerca de 4km, até o motorista perder o controle e cair em uma ribanceira, quase capotando. Foi quando os dois ocupantes saíram correndo para dentro da mata e conseguiram despistar dos militares.

Várias buscas foram realizadas nas proximidades, mas, infelizmente não foi possível localizar os suspeitos. De volta ao veículo, fizeram buscas no interior e descobriram o motivo da fuga, encontrando vários ‘tijolos’ de entorpecentes.

Foi identificado que seria cloridrato e pasta base de cocaína juntamente com maconha, somando cerca de 27 quilos de entorpecentes. Foi preciso solicitar um guincho para realizar a retirada do veículo da ribanceira, que foi levado para a delegacia de Epitaciolândia, juntamente com a droga.

Após a confecção do Boletim de Ocorrência (B.O.), a droga ficou à disposição da Polícia Judiciária para os procedimentos seguintes em relação ao caso.

