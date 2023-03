Prefeitura de Brasiléia realiza VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizou nesta terça-feira, 21, a VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Com o tema: “Situação dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente em Tempos de Pandemia de Covid-19”, autoridades, estudantes, representantes das Forças de Segurança, representantes da juventude, zona urbana e rural, discutiram ações públicas voltadas a atender os direitos das crianças e adolescentes do município de Brasiléia.

Participaram o Vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, Representante do Ministério Público, Dr.Juleandro Martins, Tenente Villas Boas, representando o Corpo de Bombeiros, Tenente Januário, representando a Polícia Militar, Presidente do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, Sara Farrat, Joana Bandeira, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Presidente do Conselho Tutelar, Leonice Bronzeado, além dos representantes da Juventude, Raylan Oliveira e a Presidente do Grêmio, Namy Emília.

A Conferência aconteceu no auditório do Cedup, com participação diversificada, no intuito de discutir amplamente políticas públicas que visam nortear as ações voltadas para a juventude e as crianças.

A coordenadora da Conferência, Joana Bandeira, explica a importância do debate. ” Esse ano temos como tema a vida desses adolescentes pós- pandemia, e é muito importante essa análise no enfrentamento às questões inerentes a qualidade de vida e saúde dos nossos jovens”, falou.

O jovem Raylan Oliveira, que representou os jovens da zona rural, se mostrou muito satisfeito em participar. ” É um momento único poder debater assuntos importantes para nós, jovens, tanto aqui da cidade quanto da zona rural”, afirmou o estudante da Escola Valéria Bispo Sabala.

Para o Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, é de suma importância debater os assuntos relacionados às crianças e adolescentes.” Estamos participando, juntamente com várias autoridades, para discutirmos os direitos das crianças e adolescentes do município de Brasiléia. É importante debatermos os problemas que são comuns entre nossos jovens, o poder público tem um papel fundamental na busca de políticas públicas voltadas à atender as necessidades do público jovem”, finalizou.

