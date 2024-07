PP oficializa Carlinhos do Pelado como pré-candidato à prefeitura de Brasileia

Por Jonys David (Ceara)

O deputado estadual Tadeu Hassem endossou a pré-candidatura de Carlinhos do Pelado, destacando que ele traz uma nova energia e determinação para enfrentar os desafios que a Brasiléia enfrentará

Na noite desta sexta-feira, 19 de julho, o Partido Progressista (PP) de Brasiléia definiu seu novo nome para as eleições municipais ao anunciar Carlinhos do Pelado como seu pré-candidato à prefeitura. A escolha vem em substituição a Suly Guimarães, que, por motivos de saúde, não poderá mais concorrer ao pleito de 2024.

O evento de lançamento foi marcado pela presença de importantes líderes políticos locais, entre eles Francelio Barbosa, representando a União Brasil, e Professor Val, representando o PSD. Também prestigiaram o evento o deputado estadual Tadeu Hassem e a atual prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PP).

A decisão de lançar Carlinhos do Pelado como pré-candidato representa uma nova fase para o PP local, buscando consolidar apoios e preparar-se para o pleito eleitoral do atual ano.

Fernanda Hassem, atual prefeita de Brasiléia (PP), enfatizou a importância de uma liderança renovada para o município, destacando que é fundamental que o partido apresente propostas que realmente beneficiem a comunidade local. Ela manifestou seu apoio a Carlinhos do Pelado (PP), o novo pré-candidato à prefeitura, afirmando seu compromisso de está pré-candidato da nova liderança do PP Brasiléia.

Por sua vez, Carlinhos do Pelado expressou sua gratidão pela confiança depositada pelo partido PP e reafirmou seu compromisso com a cidade. Ele declarou estar honrado com a oportunidade e prometeu trabalhar incansavelmente pela melhoria de Brasiléia, ressaltando a importância de construir um futuro melhor para todos os cidadãos em conjunto com a comunidade Brasileense.

Esse posicionamento de ambos os líderes políticos sinaliza um movimento de renovação e compromisso com o desenvolvimento local, focado em propostas concretas e no apoio da população.

Carlinhos do Pelado também abordou a situação de Suly Guimarães, expressando seus votos de melhorias e defendendo que a política deve se pautar por ideias e propostas.

O deputado estadual Tadeu Hassem endossou a candidatura de Carlinhos, destacando que ele traz uma nova energia e determinação para enfrentar os desafios que a cidade de Brasiléia enfrentará. Hassem enfatizou a importância de unir esforços para alcançar objetivos comuns em prol do município.

Francelio Barbosa, representante da União Brasil, e Professor Val, representando o PSD de Brasiléia, enfatizaram a necessidade da união partidária e do apoio à candidatura de Carlinhos do Pelado (PP). Ambos destacaram que essa escolha representa um passo positivo para o fortalecimento do Partido Progressista em Brasiléia, enfatizando a importância do trabalho em conjunto.

Essas manifestações refletem um alinhamento estratégico entre líderes políticos locais em torno da nova candidatura, consolidando apoios e fortalecendo a plataforma do PP para a eleição 2024.

Prefeita Fernanda Hassem (PP), chancela o nome do seu atual vice prefeito, Carlinho do Pelado, como pré-candidato a prefeito de Brasiléia. Foto Marcus José

A decisão de escolher Carlinhos do Pelado como pré-candidato à prefeitura foi resultado de um diálogo entre os partidos que compõem a legenda. Carlinhos ganhou popularidade devido sua experiência politica durante sua passagem pela câmara de vereadora a dois mandato e como vice-prefeito e ao seu envolvimento com a secretaria de obras, o que lhe conferiu experiência e reconhecimento na gestão municipal.

A convenção oficial para ratificar a candidatura de Carlinhos do Pelado está agendada para o dia 25 deste mês, próxima quinta-feira. Este evento marcará um passo significativo na preparação do Partido Progressista para as eleições municipais, oficializando a sua candidatura e unindo esforços para a campanha eleitoral.

A partir da convenção, a campanha ganhará intensidade, com debates e apresentação de propostas que visam atender às necessidades específicas da população de Brasiléia. Esse processo representa um momento crucial para o PP e seus aliados, conforme se prepara para o pleito de 2024.

