Prefeita Fernanda Hassem participa da Audiência Pública ‘Economia e Sociedade’ no Alto Acre

Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem, secretário municipais e equipe participou nesta sexta-feira,18, da Audiência Pública realizada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), no salão de eventos Art Eventos em Epitaciolândia, para debater sobre a Economia e Sociedade na Regional do Alto Acre.

O encontro, que foi solicitado pela Mesa Diretora do parlamento acreano representando pelo Presidente Luiz Gonzaga e o Primeiro Secretário Nicolau Júnior. Reuniu 19 dos 24 deputados estaduais, entre eles Dep. Tadeu Hassem, representantes do governo do estado e do governo federal, vereadores e os Prefeitos Bira Vasconcelos ( Xapuri), Jerry Correria ( Assis Brasil), Sérgio Lopes( Epitaciolândia).

Foram convidados ainda representantes da Associação Comercial e de Produtores Rurais instituições e diversos outros setores ligados aos interesses econômicos da região.

Participaram também o Vice-presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Luís Camonez, Conselheiro do Tribunal de Contas, Ronald Polanco , Reitora da Universidade Federal do Acre, Guida Aquino, Representante do MPAC Dra. Pauliane Marinho, Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, e a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia Francisca Bezerra, Presidente da Associação Comercial Empresarial de Brasileia e Epitaciolândia Inês Tiziana e o Empresário das empresas AcreAves e Dom Porquito Paulo Santoyo.

Como parte da programação do Alto Acre, também acontece na sexta-feira (18), através da Escola do Legislativo Acreano, uma Oficina Intensiva de Técnica Vocal com ênfase em afinação, harmonia e impostação. O curso, que acontecerá às 14:30h no Polo de Apoio Presencial de Educação a distância (UAB), de Brasiléia, será ministrado pelo Maestro Lídson Martins.

E às 19h no Estádio Municipal de Brasileia José Guiomard dos Santos acontece o amistoso entre as equipes de futebol da Assembleia Legislativa (Aleac), e as equipes das Prefeituras do Alto Acre.

Prefeita Fernanda Hassem, que participou na audiência, ressaltou a importância de uma gestão em parceria. “ Eu compreendo que uma gestão tripartite é fundamental, necessária, a união entre Prefeitura, governo do estado, governo federal e nada melhor do que os agentes políticos do Acre, que são os deputados, estarem aqui conosco. Há 4 meses atrás estávamos debaixo d’água, e hoje precisamos da força e união entre os poderes”. Destacou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp