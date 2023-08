A inteligência artificial é a tecnologia a serviço do conhecimento humano, explica Socorro Neri

A convite do presidente do PP, Ciro Nogueira, e do presidente da Fundação Milton Campos(FMC), Covatti Filho, a deputada Socorro Neri(PP) participou, nesta sexta-feira(18),em São Paulo, do Fórum Brasileiro de Inteligência Artificial. Realizado pela FMC com apoio do Sebrae, o evento reuniu especialistas ,empresários e políticos de primeira linha para discutir o impacto da Inteligência Artificial no Brasil.

Conforme a deputada, o Fórum foi um excelente espaço para – com a nova ferramenta da Inteligência Artificial -fomentar discussões, ideias e troca de experiência na abertura de novas perspectivas no horizonte do desenvolvimento brasileiro

Ao lado da vice-governadora, Mailza Assis, a deputada conheceu os stands e elogiou os tópicos oferecidos pelo evento. “Foi um encontro eclético onde foram debatidos os reflexos da Inteligência Artificial na economia, segurança pública, educação , finanças, saúde e agronegócio e empreendedorismo dentre outros”, disse a parlamentar. Os temas servirão para a tomada de decisões e formulação de políticas públicas relacionadas à tecnologia.

Segundo a representante acreana, discutiu-se ainda ,com muita preocupação, a necessidade do uso ético e responsável da Inteligência Artificial, sobretudo no que diz respeito à privacidade, proteção de dados no viés algorítmico que pode ser influenciado por preconceitos e desigualdades e no impacto no mercado de trabalho, além da transparência e responsabilidade.

Debate na Câmara Federal

Todos estes pontos, de acordo com a parlamentar, vão ser levados para o bom debate na Câmara dos Deputados neste novo semestre a respeito da Inteligência Artificial, “que já faz parte da nossa vida e que nós precisamos usá-la corretamente para garantir o bem viver tanto nosso como das próximas gerações”.

